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Казахстан поможет Узбекистану усовершенствовать систему ценообразования в строительстве

4 Августа 2021 12:00
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Казахстан поможет Узбекистану усовершенствовать систему ценообразования в строительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство строительства Республики Узбекистан ведет переговоры с Казахским научно-исследовательским и проектным институтом строительства и архитектуры (АО «КазНИИСА) о разработке концепции по совершенствованию системы ценообразования, передает МИА «Казиформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

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Совещание в онлайн режиме с участием представителей уполномоченных государственных органов в сфере строительства состоялось 2 августа 2021 г.

В ходе встречи стороны договорились о том, что специалисты АО «КазНИИСА» разработают для Узбекистана сборник «Единичных сметных цен на строительно-монтажные работы зданий».

В рамках модернизации системы будет проведен сравнительный анализ системы ценообразования в Казахстане и Узбекистане, разработана методика системы сбора данных информации о строительных материалах, услугах и оборудовании. Также будет разработан классификатор строительных материалов, который будет связан с BIM-классификатором.

«Казахстан начал модернизацию системы ценообразования в строительстве в 2015 году, которая продолжается и по сей день. В данное время в стране при строительстве объектов с использованием государственных инвестиций используется ресурсный метод, определяющий стоимость строительной продукции, используя текущие цены на материалы и трудовые ресурсы.

На данный момент ведется работа по усовершенствованию структуры сметных сборников, которые станут объектоориентироваными», - рассказал Бегман Кульбаев, генеральный директор АО «КазНИИСА».

Как пояснил Арман Хасен, заместитель директора Центра по ценообразованию в строительстве АО «КазНИИСА», модернизация системы ценообразования – это длительный процесс, который подразумевает не только изменение в нормативной базе, а также обучение специалистов новым подходам формирования сметной отчетности и подбор эффективных программных решений.

По итогам мероприятия, было принято решение провести ряд встреч с профильными организациями двух стран, а также создать единый идеологический центр, который будет координировать процесс совершенствования системы ценообразования в строительстве Узбекистана.

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#Строительство   #Узбекистан   #МИИР РК  
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