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    19:30, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Казахстан поможет Афганистану развивать электронное правительство

    Казахстан поможет Афганистану развивать электронное правительство
    Фото: primeminister.kz

    Представители АО «Национальные информационные технологии» продемонстрировали возможности и экономический эффект от внедрения цифровых казахстанских решений в части Data Lake, Smart Bridge и Gov.kz во время официального визита казахстанской делегации во главе с вице-премьером Сериком Жумангариным в Афганистан, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

    — Сегодня Казахстан занимает одно из первых мест в мире по переводу госуслуг в онлайн-формат. Мы готовы делиться опытом и лучшими практиками с нашими афганскими партнерами. Еще одним приоритетным направлением является подключение школ к интернету. Мы готовы оказать необходимую поддержку, чтобы обеспечить доступ к образованию для всех учеников, — заявил вице-премьер Серик Жумангарин.

    Стороны обсудили возможности расширения трафика интернета в Афганистан с 60 до 100 Гбит/с в рамках коммерческого сотрудничества компаний «Казахтелеком» и «Афгантелеком».

    В ходе официального визита казахстанской делегации в Афганистан 35 отечественных компаний представили продукцию и услуги на казахстанско-афганском бизнес-форуме и тематической выставке в Кабуле.

    Теги:
    Цифровой Казахстан Интернет Казахтелеком Афганистан
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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