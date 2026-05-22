Казахстан признан единственной свободной от ящура страной в ЦА и Восточной Азии

Среди стран Восточной и Центральной Азии Республика Казахстан — единственная обладает таким статусом.

На 93-й Генеральной сессии Всемирной организации здоровья животных (WOAH), прошедшей в Париже, делегатами 183 стран-членов организации принято решение о присвоении Казахстану статуса благополучной зоны по ящуру с вакцинацией. Официальный сертификат был вручен казахстанской делегации 22 мая.

Таким образом, вся территория Республики Казахстан теперь охвачена международно признанными зонами благополучия по ящуру, соответствующими стандартам WOAH. Среди стран Восточной и Центральной Азии Казахстан единственный обладает таким статусом. Получение данного статуса стало результатом масштабной и последовательной работы, проводимой Правительством с 2024 года.

В рамках подготовки и оценки ветеринарной системы страны был реализован комплекс ветеринарно-профилактических, мониторинговых, организационных и контрольных мероприятий, направленных на обеспечение эпизоотического благополучия, повышение эффективности ветеринарного надзора и совершенствование системы биобезопасности.

— Казахстан последовательно укрепляет систему международно признанного эпизоотического благополучия и подтверждает высокий уровень национальной ветеринарной безопасности. Сегодня вся территория страны охвачена международно признанными зонами, благополучными по ящуру с вакцинацией, что является важным результатом системной работы государства. Наряду с этим Казахстан ежегодно подтверждает официальный статус благополучия по африканской чуме лошадей и классической чуме свиней, а также поддерживает самодекларации по высокопатогенному гриппу птиц и африканской чуме свиней в соответствии с требованиями WOAH, — отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.

По его словам, присвоение данного статуса позволит укрепить международные позиции Казахстана, повысить доверие со стороны зарубежных торговых партнеров, а также расширить экспортный потенциал отечественной продукции животноводства.

В рамках 93-й Генеральной сессии WOAH казахстанская делегация во главе с министром сельского хозяйства приняла активное участие в обсуждении ключевых вопросов международной ветеринарной повестки. Основное внимание было уделено вопросам биобезопасности, противодействия трансграничным заболеваниям животных и укрепления международного сотрудничества в ветеринарной сфере.

На полях сессии Айдарбек Сапаров провел встречу с Генеральным директором ВОЗЖ Эммануэль Субейран. Она отметила, что Казахстан демонстрирует последовательный и системный подход к развитию ветеринарной службы, внедрению международных стандартов WOAH и укреплению регионального взаимодействия в Центральной Азии.

Эммануэль Субейран высоко оценила работу Казахстана по развитию научно-диагностического потенциала и предложила представить положительный опыт модернизации ветеринарной службы страны государствам-членам WOAH в рамках министерского круглого стола и Генеральной сессии организации.