Казахстан получил награду в сфере авиационной безопасности

МОНРЕАЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в городе Монреаль (Канада) на юбилейной Ассамблее Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Казахстан среди более, чем 190 стран, впервые был номинирован на вручение сертификата по авиационной безопасности от президента Совета ИКАО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение КГА в Telegram.

Данный Сертификат был учрежден в поддержку глобальной инициативы ИКАО «No Country Left Behind» (Ни одна страна, не останется без внимания). Критерии отбора стран, для такого признания, основаны на результатах последних лет деятельности государства в области обеспечения авиационной безопасности, оценку которого определяет специальная Комиссия ИКАО.

Учитывая существенное продвижение и достигнутый прогресс в организации обеспечения авиационной безопасности, Казахстан был отмечен высокой наградой Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Следует отметить, что получению такого признания предшествовала большая работа, проводимая в последние годы Комитетом гражданской авиации МИИР РК в области развития авиационной безопасности. Можно перечислить некоторые из них, это:

- высокие результаты аудита ИКАО, который проходил в ноябре 2017 года. Уровень Республики Казахстан по результатам аудита составил 83%. Прогресс по сравнению с аудитом 2009 года составил 21% - это на 11% выше среднемирового показателя авиационной безопасности равный (72%);

- улучшение законодательства и своевременное внедрение стандартов и рекомендуемой практики ИКАО в области авиационной безопасности. Разработана и утверждена постановлением Правительства «Национальная программа авиационной безопасности», в которую включены все последние стандарты ИКАО в области авиационной безопасности. За период 2018-2019гг. переработаны и внесены изменения в 3 постановления Правительства РК и 8 приказов профильного министерства;

- эффективное взаимодействие и сотрудничество с иностранными государствами. В рамках инициативы ИКАО «No Country Left Behind» (Ни одна страна, не останется без внимания), Комитет гражданской авиации активно сотрудничает с авиационными властями соседних стран. За 2017-2019 годы успешно проведены мероприятия по обмену опытом в области авиационной безопасности с представителями Грузии и Узбекистана, оказана консультационная помощь представителям Таджикистана, по подготовке к аудиту ИКАО. На постоянной основе представители стран Центральной Азии и Кавказа по инициативе Комитета гражданской авиации проходят обучение и повышение квалификации в учебном центре ИКАО по авиационной безопасности, находящемся г.Алматы.

- активное участие в международных конференциях и семинарах, проводимых под эгидой регионального Бюро ИКАО по авиационной безопасности.

Это только небольшая часть той деятельности, которую проводят авиационные власти страны для совершенствования авиационной безопасности. Совокупность проведенной работы стала признанием ИКАО в достигнутом прогрессе в области авиационной безопасности. Казахстану был вручен сертификат Президента Совета ИКАО на церемонии открытия юбилейной 40-ой сессий Ассамблеи ИКАО.

Ассамблея ИКАО является суверенным органом и созывается не реже одного раза в три года Советом ИКАО. На Ассамблею приглашаются все государства-члены ИКАО (193 страны) и большое количество международных организаций, где определяется глобальная политика на ближайшие годы в области гражданской авиации.



