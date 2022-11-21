Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Правительство

Казахстан полностью покрывает потребность внутреннего рынка в рисе

21 Ноября 2022, 15:19
Казахстан полностью покрывает потребность внутреннего рынка в рисе
21 Ноября 2022, 15:19

Казахстан полностью покрывает потребность внутреннего рынка в рисе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 486,9 тыс. тонн риса-шалы (шала, неочищенный рис - прим.) собрано казахстанскими рисоводами в 2022 году, с учетом рефакции общий объем составил 442,5 тыс. тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.

Выход рисовой крупы из риса-шалы составляет 50%, таким образом, после переработки на склады попадет порядка 221,2 тыс. тонн.

Ежегодная потребность внутреннего рынка насчитывает около 165 тыс. тонн, что порядком меньше произведенных объемов. Таким образом, можно с уверенностью отметить, что наличия прошлогодних остатков и нового урожая будет достаточно для обеспечения потребности населения Казахстана в рисе. Более того, избыток урожая идет на экспорт в другие страны. За 8 месяцев 2022 года экспортировано 67,8 тыс. тонн.

Вместе с тем в 2022 году посевная площадь риса на территории Казахстана составила 87,8 тыс. га, что на 8,4 тыс. га меньше уровня 2021 года. Основной причиной сокращения площадей риса является проблема с поливной водой, необходимой в вегетационный период. Следует отметить, что к вопросу сокращения посевов риса и хлопчатника Правительство отнеслось очень взвешенно, так как данный вопрос имеет социальный и экономический характер.

Учитывая, что рис является своего рода мелиорирующей культурой, чтобы не допустить вторичное засоление инженерно-подготовленных земель, на землях, где ранее выращивался рис, проводится работа по внедрению научно-обоснованных севооборотов с увеличением доли посевов менее влагоемких и солеустойчивых культур.


Читайте также
В Правительстве будут проведены только точечные изменения – Касым-Жомарт Токаев
На восстановление дельты Сырдарьи выделили 500 млн тенге
Мы используем элементы платформы Ericsson Nikola Tesla - Багдат Мусин
Премьер РК и глава Skoda Transportation обсудили перспективы создания производства в Казахстане
Какие законопроекты внесут на рассмотрение депутатам в 2023 году
Финансовые нарушения на 304 млрд тенге выявили в Казахстане
Правительство приняло план законопроектных работ на 2023 год
Усилить мониторинг роста цен порекомендовали акиматам
Новости партнеров
Популярное
1 Кандидаты в президенты поздравили Касым-Жомарта Токаева с победой
2 Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб
3 Результаты Exit-poll: за Касым-Жомарта Токаева проголосовало 82,45% избирателей
4 Международный наблюдатель сравнил выборы в Канаде и в Казахстане
5 Маму Геннадия Головкина приветствовали аплодисментами на выборах в Караганде

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору