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Казахстан полностью обеспечит себя хлебом – Аскар Мамин

25 Августа 2020 09:59
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Казахстан полностью обеспечит себя хлебом – Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В текущем году прогнозный валовый сбор зерна планируется на уровне 18 млн тонн. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящее время все регионы приступили к массовой уборке. Погода в основных зерносеющих регионах в середине лета была засушливой, а сейчас неустойчивая. Поэтому важно не только успеть убрать урожай, но и выполнить работу с минимальными потерями», - сказал Акар Мамин, подводя итоги заседания Правительства.

Глава Кабмина подчеркнул, что со стороны Правительства приняты все необходимые решения по финансовому и материально-техническому обеспечению уборочных работ.

«В целом за счет принятых мер в текущем году прогнозный валовый сбор зерна планируется на уровне 18 млн тонн. Казахстан полностью себя обеспечит хлебом. Экспортный потенциал будет тоже хорошим», - отметил Аскар Мамин.

Премьер также добавил, что значительная ресурсная база и географически выгодное положение между крупнейшими рынками сбыта будут содействовать развитию отечественного АПК и становления Казахстана как мирового продуктового хаба.

«Даже с учетом ситуации на рынках товаров и услуг динамика цен на рынке зерна и другой продовольственной продукции является стабильной и положительной», - резюмировал Аскар Мамин.


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#Экономика   #Сельское хозяйство  
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Автор:

Серик Сабеков

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