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Казахстан показал наибольший рост продукции сельского хозяйства среди стран ЕЭС

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Марта 2021, 09:21
Казахстан показал наибольший рост продукции сельского хозяйства среди стран ЕЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал об итогах 2020 года в сфере агропромышленного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2020 года в отрасли АПК отмечается положительная динамика роста практически по всем макропоказателям. Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,6% и составил 6,3 трлн тенге. Это наибольший рост среди стран Евразийского экономического союза. При этом производство продуктов питания выросло на 4%», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По его словам, для дальнейшего развития агропромышленного комплекса поставлены задачи:

- по насыщению внутреннего рынка продтоварами на уровне более 80%;

- стабильному повышению доходов 1 млн сельских жителей;

- повышению производительности труда в 2,5 раза;

- увеличению экспорта переработанной продукции в 2 раза.

Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит заседание Правительства. На повестке заседания: основные направления развития АПК и реализации инвестиционных проектов.
Правительство РК   Минсельхоз   Экономика   Сельское хозяйство  
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