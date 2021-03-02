Казахстан показал наибольший рост продукции сельского хозяйства среди стран ЕЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров рассказал об итогах 2020 года в сфере агропромышленного комплекса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам 2020 года в отрасли АПК отмечается положительная динамика роста практически по всем макропоказателям. Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 5,6% и составил 6,3 трлн тенге. Это наибольший рост среди стран Евразийского экономического союза. При этом производство продуктов питания выросло на 4%», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

По его словам, для дальнейшего развития агропромышленного комплекса поставлены задачи:

- по насыщению внутреннего рынка продтоварами на уровне более 80%;

- стабильному повышению доходов 1 млн сельских жителей;

- повышению производительности труда в 2,5 раза;

- увеличению экспорта переработанной продукции в 2 раза.

Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит заседание Правительства. На повестке заседания: основные направления развития АПК и реализации инвестиционных проектов.