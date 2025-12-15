Казахстан пока не планирует передавать в частные руки НПЗ – Минэнерго

По его словам, еще нет переговоров о продаже этих предприятий на уровне Правительства.

– Когда люди, некоторые эксперты, я подчеркиваю, говорят о продаже тех или иных государственных активов за бесценок – это является введением в заблуждение. Есть несколько способов оценки тех или иных активов. Один из способов - это реальная стоимость имущества. Второй - это определение экономического показателя EBITDA, умноженное на коэффициент. К примеру, EBITDA, умноженное на коэффициент пятилетний, то есть пять. ​Поэтому, говоря о том, что эти активы будут реализовываться вообще за бесценок, – это тоже неверно, – пояснил министр.

Глава ведомства напомнил, что нефтеперерабатывающие заводы – это высокодоходные предприятия. Сейчас их акционер – государство в лице компании «КазМунайГаз», которое на данном этапе не планирует реализовывать свои объекты.

– Агентство по защите и развитию конкуренции поставило эти активы в карту приватизации по долгу своей службы. То есть они видят: на сегодняшний момент концентрация сектора нефтепереработки находится полностью в руках государства. Основной функцией Агентства защиты и развития конкуренции является как раз таки развитие такой конкуренции. Поэтому они, несомненно, будут все делать для того, чтобы различные секторы нашей экономики получали должное развитие именно в плане здоровой конкуренции. ​Но это не означает то, что государство будет продавать, – отметил он.

Напомним, в марте АЗРК предложило приватизировать Атырауский и Павлодарский НПЗ. Согласно предварительным обсуждениям в Правительстве, речь идет о передаче 50% доли госучастия в этих активах.