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Казахстан подтверждает свою твердую приверженность миссии и Уставу ООН - Касым-Жомарт Токаев

Автор:  
Акбота Кузекбай
21 Сентября 2020, 22:42
Казахстан подтверждает свою твердую приверженность миссии и Уставу ООН - Касым-Жомарт Токаев

НУР-СУЛТАН-НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Казахстан подтверждает свою твердую приверженность миссии и Уставу ООН. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Следующее десятилетие станет решающим в нашем стремлении как реализовать Повестку дня устойчивого развития на период до 2030 года, так и найти действенные рецепты для кризисов современности. Эта масштабная цель требует коллективных усилий и ответственности», - заявил Глава государства, выступая с видеообращением в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН.


По словам Касым-Жомарта Токаева, наша страна приветствует уверенное лидерство Генерального секретаря Антониу Гутерриша и поддерживает начатую им работу по повышению эффективности, прозрачности и подотчетности ООН.


«Казахстан подтверждает свою твердую приверженность миссии и Уставу ООН, а также общему стремлению создать более стабильный, справедливый и процветающий мир. Убежден, Организация Объединенных Наций, как единственная универсальная и наиболее представительная международная организация, остается по-настоящему безальтернативной», - отметил К. Токаев.


Ранее Президент заявил , что не согласен с мнением касательно того, закрепленные в Уставе ООН идеалы более нежизнеспособны.



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