Казахстан подписал Конвенцию ООН о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 августа 2019 года в Сингапуре от имени Республики Казахстан министром юстиции РК Маратом Бекетаевым подписана Конвенция Организации Объединенных Наций о международных мировых соглашениях, достигнутых в результате медиации. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции РК.

«Конвенция разработана Комиссией ООН по праву международной торговли (UNCITRAL) и направлена на внедрение международного режима для приведения в исполнение соглашений об урегулировании коммерческих споров посредством медиации. Конвенцию подписали 46 государств, в число которых вошли Австралия, Китай, США, Швейцария, Южная Корея, Япония и другие. Из азиатского региона постсоветского пространства Республика Казахстан является первым государством, подписавшим Конвенцию, что в очередной раз подтверждает то, что в данном регионе Казахстан является лидирующим в процессе развития разрешения коммерческих споров», - сообщили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, Конвенция предусматривает трансграничное обеспечение выполнения соглашений, урегулированных путем медиации, а также направлена на укрепление нормативной правовой базы по урегулированию международных коммерческих споров.

«Таким образом, Конвенция дополняет Гаагскую конвенцию о соглашениях о выборе судов и Нью-Йоркскую конвенцию о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений, заполняя пробел в рамках обеспечения соблюдения международных споров в упрощенном порядке. Это даст бизнес-сообществу и инвесторам больше уверенности в том, что соглашения, достигнутые в результате медиации, могут быть исполнены для разрешения трансграничных коммерческих споров, а также поможет международным торговым потокам, упрощая процесс обеспечения урегулирования дорогостоящих и сложных трансграничных коммерческих споров», - пояснили в пресс-службе МЮ РК.