Казахстан поднялся в международном рейтинге эффективности логистики
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстан поднялся на шесть позиций в международном рейтинге эффективности логистики (LPI) Всемирного банка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт финансового института.
В 2007 году Всемирный банком совместно с университетом города Турку (Финляндия) впервые разработана методика оценки уровня развития логистики в различных странах. С той поры исследования проводятся раз в два года.
Казахстан в этом году занял 71-е место среди 160 государств, против 77 места в 2016 году. Эффективность таможенного оформления в Казахстане улучшилась на 21 строчку с 86 места в 2016 году до 65 места в 2018 году. По своевременности поставки грузов Казахстан поднялся на 42 позиции с 92 места в 2016 году до 50-го в 2018-ом.
LPI (Logistics Performance Index) рассчитывается на основе опросов международных, национальных или региональных логистических и складских операторов, транспортно-экспедиторских компаний. Опрос состоит из двух частей: определяется международный индекс LPI (по пятибалльной шкале респонденты оценивают критерии, отражающие эффективность логистической системы в отношении 8 стран, с которыми работает логистическая компания) и внутренний (по пятибалльной шкале респонденты оценивают логистическую систему страны, в которой работают). На их основе рассчитывается интегральный показатель индекса LPI и место среди стран мира, участвующих в рейтинге.
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