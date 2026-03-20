Казахстан поднялся на 10 позиций в мировом рейтинге счастья
В рейтинге World Happiness Report за 2025 год Казахстан занял 33-е место среди 147 стран, поднявшись сразу на 10 позиций по сравнению с прошлым годом, передает корреспондент агентства Kazinform.
Согласно данным отчета, уровень удовлетворенности жизнью в Казахстане составил 6,633 балла, увеличившись на 0,962.
По отдельным показателям Казахстан продемонстрировал следующее: по уровню социальной поддержки страна заняла 4-е место, по щедрости – 29-е, по доле пожертвований – также 29-е.
Казахстан стал лидером среди стран Центральной Азии и СНГ, опередив все государства региона в общем рейтинге.
Следом за Казахстаном в рейтинге расположились Румыния (34-е место), Франция (35-е), Сингапур (36-е), Сальвадор (37-е), Италия (38-е), Панама (39-е), Кувейт (40-е) и Испания (41-е место).
Первое место девятый год подряд занимает Финляндия (7,764). В тройке лидеров также Исландия (7,540) и Дания (7,539). Далее следуют Коста-Рика, Швеция, Норвегия, Нидерланды, Израиль, Люксембург и Швейцария.
В целом рейтинг учитывает такие факторы, как уровень доходов, продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода выбора, щедрость и восприятие коррупции.
Ранее сообщалось, что Казахстан стал лидером ЦА в глобальном рейтинге мягкой силы Soft Power Index, улучшив позиции, поднявшись на пять строчек — с 87-го на 82-е место.