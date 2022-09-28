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Казахстан подключится к мировым центрам концентрации трафика – Президент

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
28 Сентября 2022, 12:12
Казахстан подключится к мировым центрам концентрации трафика – Президент

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев сообщил о проводимой работе в сфере модернизации ИТ-инфраструктуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Безусловно, цифровизация невозможна без современной развитой инфраструктуры, в том числе в сельской местности. Поэтому, Казахстан последовательно создает цифровую инфраструктуру, сопряженную с международными коридорами и трансграничными потоками данных», - сказал Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022.

Глава государства привел пример.

«Совместно с азербайджанскими партнерами начата работа на транскаспийском участке для подключения к мировым центрам концентрации трафика. Речь идет о Юго-Восточной Азии и Европе», - добавил Президент.


Фото: t.me/bort_01


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