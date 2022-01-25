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Казахстан поддерживает принцип «одного Китая» - Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил поддержку принципу «одного Китая», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы решительно поддерживаем политику невмешательства во внутренние дела друг друга и уважение национальной самобытности. Казахстан - последователь своей позиции в поддержке фундаментального принципа «одного Китая». Считаю, что Китай как постоянный член совета безопасности ООН играет очень важную роль в деле укрепления мира, стабильности и прогресса в Евразийском пространстве. Особенно против терроризма, экстремизма и транснациональной преступности», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите «Центральная Азия - КНР», приуроченном к 30-летию установления дипломатических отношений.
Добавим, ранее международные СМИ публиковали призыв Китая к США соблюдать принцип «одного Китая» и прекратить любые официальные контакты с Тайванем.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор он сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, остров - одна из провинций КНР.
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