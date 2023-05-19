Казахстан поддерживает мирный внешнеполитический курс Китая в отношении ЦА - Президент РК

Об этом сообщил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на первом Саммите «Центральная Азия – Китай», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Казахстан высоко ценит роль Китайской Народной Республики и его весомый вклад в обеспечение региональной стабильности и безопасности. Неизменная и твердая позиция Пекина, выступающего за территориальную целостность и суверенитет всех государств, а также твердая приверженность принципам невмешательства в их внутренние дела заслуживает особого уважения и поддержки», - отметил Президент РК.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан поддерживает мирный внешнеполитический курс Китая в отношении Центральной Азии.

« Готовы и впредь способствовать продвижению инициатив Пекина, направленных на обеспечение устойчивого роста и всеобщей безопасности. Мы неизменно выступаем за то, чтобы Центральная Азия была пространством созидания, и не приемлем превращения региона в арену геополитического противостояния. Сегодня наши страны тесно взаимодействуют как в двустороннем формате, так и в рамках целого ряда региональных и международных организаций. Коллективными усилиями мы продвигаем цели и задачи Шанхайской Организации Сотрудничества, Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Текущая ситуация в международной политике требует больших усилий для наведения мостов между конкурирующими полюсами глобальной политики», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Выдвинутая Председателем Си «Инициатива глобальной безопасности» играет важную роль в обеспечении устойчивого развития мира и служит решительным ответом на беспрецедентные вызовы современности. Наряду с этим, Казахстан высоко оценивает конструктивную позицию Китая по разрешению украинского кризиса, подчеркнул Президент РК.

«Что касается Афганистана, мы считаем, что одну из угроз безопасности и стабильности для стран региона по-прежнему представляет ситуация в этой стране. Важно продолжать поддерживать усилия международного сообщества по предотвращению гуманитарного кризиса в этой стране. Буквально месяц назад в виде очередного пакета помощи Казахстан направил афганской стороне продовольственные товары. Необходимо наращивать разностороннюю помощь афганскому народу под эгидой ООН. В данном контексте актуальной является инициатива по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана», - резюмировал Глава государства.