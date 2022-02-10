Казахстан поддержал кандидатуру Москвы для проведения ЭКСПО в 2030 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке кандидатуры Москвы в качестве места проведения выставки ЭКСПО в 2030 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы заручились взаимной поддержкой в продвижении международных инициатив. Отмечу, что Казахстан безо всяких колебаний выступил в поддержку кандидатуру Москвы в качестве места проведения выставки ЭКСПО в 2030 году», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время пресс-подхода после переговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал о результатах переговоров с Владимиром Путиным в сфере образования.

По словам Президента, с учетом востребованности в Казахстане высококвалифицированных кадров инженерно-технического профиля, особое внимание было уделено сотрудничеству в сфере образования.

«Сегодня я выразил признательность уважаемому Владимиру Владимировичу за согласие направить в Казахстан филиалы самых известных вузов РФ, прежде всего технических. Думаю, что они внесут очень серьезный вклад в развитие образования в нашей стране. Мы приветствуем предметные договоренности по расширению сети филиалов ведущих российских вузов в Казахстане. В Казахстане будут открыты такие филиалы, которые на слуху у всех – это МИФИ, Университет им. Губкина, Бауманское училище. Считаю, это очень серьезный прогресс в области образования и взаимной поддержки», - подчеркнул Глава государства.