Казахстан подал заявку на проведение юношеского Евро-2025 по футзалу

Казахстанская федерация футбола совместно с Ассоциацией футзала Казахстана подала заявку на проведение финального этапа чемпионата Европы 2025 года по футзалу среди юношеских сборных до 19 лет. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу федерации.

Окончательное решение по выбору страны-хозяйки чемпионата Европы будет принято в сентябре 2024 года во время заседания Исполкома УЕФА. В случае одобрения заявки, матчи пройдут в Астане, а юношеская сборная Казахстана автоматически станет участником финального этапа Евро-2025 в качестве хозяйки турнира.

Юношеский чемпионат Европы по футзалу пройдет в сентябре 2025 года.