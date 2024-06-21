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    17:25, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан подал заявку на проведение юношеского Евро-2025 по футзалу

    Казахстан подал заявку на проведение юношеского Евро-2025 по футзалу
    Фото: ФФК

    Казахстанская федерация футбола совместно с Ассоциацией футзала Казахстана подала заявку на проведение финального этапа чемпионата Европы 2025 года по футзалу среди юношеских сборных до 19 лет. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу федерации.

    Окончательное решение по выбору страны-хозяйки чемпионата Европы будет принято в сентябре 2024 года во время заседания Исполкома УЕФА. В случае одобрения заявки, матчи пройдут в Астане, а юношеская сборная Казахстана автоматически станет участником финального этапа Евро-2025 в качестве хозяйки турнира.

    Юношеский чемпионат Европы по футзалу пройдет в сентябре 2025 года.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Футзал Европа УЕФА
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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