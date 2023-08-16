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Казахстан подал заявку на проведение чемпионата Европы по футболу

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Августа 2023, 14:15
Казахстан подал заявку на проведение чемпионата Европы по футболу Фото: kff.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Федерации футбола Казахстана Адлет Барменкулов сообщил, что Казахстан подал заявку на проведение юношеского чемпионата Европы до 19 лет в 2026-2027 годах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

«Подана заявка на проведение юношеского чемпионата Европы до 19 лет в 2026-2027 годах с предложением организовать турнир в двух городах - Алматы и Шымкенте. Ответ по этому вопросу ожидается уже в сентябре этого года», - поделился Адлет Барменкулов.

В 2022 году УЕФА уже доверил Казахстану проведение матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2022-2023 среди девушек до 19 лет, который прошел в Алматы.

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