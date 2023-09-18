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    20:19, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Казахстан победил Болгарию в плей-офф Кубка Дэвиса

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    Фото: sports.kz
    Сборная Казахстана с общим счетом 3:1 обыграла на выезде сборную Болгарии в плей-офф мировой группы 1 «Кубка Дэвиса», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

    Первая ракетка Казахстана Александр Бублик (29 АТР) обыграл Димитара Кузманова (179 АТР) со счетом 6:4, 7:6 (7:4). Матч длился 1 час и 40 минут

    До этого сегодня в парном противостоянии Александр Бублик и Александр Недовесов уступили Александру Донски и Александру Лазарову - 3:6, 3:6.

    Вчера наша команда одержала две победы в одиночке: первое очко принес Тимофей Скатов, а следом Александр Бублик.

    Таким образом, сборная Казахстана получила путевку в квалификацию командного чемпионата мира. 20 сентября пройдет жеребьевка и мы узнаем соперника по последней стадии отбора, который пройдет в феврале 2024 года.


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