Казахстан планирует ввести запрет на ввоз пшеницы автотранспортом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На портале «Открытые НПА» опубликован проект приказа «О введении запрета на ввоз пшеницы на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Проект документа подготовило Министерство сельского хозяйства РК.

«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 1001), за исключением семенной пшеницы (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 1001 11, 1001 91) на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом», - говорится в тексте документа.

Проект приказа находится на публичном обсуждении до 5 апреля текущего года.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует ввести запрет на вывоз удобрений, в частности, таких видов как нитрат аммония и аммофос.