Казахстан планирует ввести свыше 26 ГВт новых энергомощностей

По поручению Президента в Казахстане продолжается масштабное обновление энергетической и коммунальной инфраструктуры. Правительство реализует проекты по строительству новых генерирующих мощностей, модернизации нефтеперерабатывающих предприятий и инженерных сетей, а также снижению износа объектов ЖКХ в рамках Национального проекта, передает Kazinform со ссылкой на primeminister.kz.

Ввод новых генерирующих мощностей и модернизация нефтеперерабатывающих заводов

В настоящее время в Казахстане функционирует 254 электрическая станция. Средний уровень износа оборудования на них составляет 56%. Объем выработки электроэнергии составил 63,1 млрд кВт/ч при внутреннем потреблении в 63,1 млрд кВт/ч. Для покрытия растущих потребностей экономики планом до 2035 года предусмотрен ввод более 26 ГВт новых мощностей. В рамках этих задач ведется работа по строительству новых ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске — по проектам уже определены инвесторы и подписаны ЕРС-контракты на проектирование и поставку оборудования.

Для планомерного перехода к низкоуглеродной экономике принимаются системные меры по развитию возобновляемых источников энергии. Сейчас в стране действуют 172 объектов ВИЭ совокупной мощностью более 3,8 ГВт. Их структура выглядит следующим образом:

71 ветровая электростанция мощностью 2 ГВт;

54 солнечные электростанции (СЭС) мощностью 1,4 ГВт;

44 гидроэлектростанции (ГЭС) мощностью 313,68 МВт;

3 биогазовые электростанции мощностью 1,77 МВт.

На 2026 год запланирован ввод 10 проектов ВИЭ общей мощностью 245,8 МВт, из которых на сегодняшний день 7 объектов общей мощностью 212 Мвт уже реализованы.

По итогам прошлого года добыча нефти выросла на 13,5% и составила 99,6 млн тонн. План на 2026 год — 98 млн тонн. За январь–июнь 2026 года объем добычи нефти составил 45,7 млн тонн, а объем ее переработки — 8,985 млн тонн. Общая мощность 4 действующих битумных заводов достигла 1,66 млн тонн в год, что полностью закрывает внутреннюю потребность под дорожные работы.

Для перехода от сырьевой направленности к глубокой переработке Правительством принята Концепция развития нефтеперерабатывающей отрасли до 2040 года. За прошлый год объем переработки составил 18,4 млн тонн. В 2026 году начинается практическая реализация проектов по увеличению мощностей ключевых НПЗ: Павлодарского НХЗ — с 5,5 до 9 млн тонн в год, Шымкентского ПКОП — с 6 до 12 млн тонн в год и Атырауского НПЗ — с 5,5 до 6,7 млн тонн в год. Параллельно начата проработка проекта строительства нового НПЗ мощностью 10 млн тонн в год. На заводах проводятся планово-предупредительные ремонты по графику.

В газовой отрасли добыча по итогам прошлого года выросла на 15%, составив 68,2 млрд м3. План на 2026 год — 62,8 млрд м3. За январь–июнь 2026 года объем добычи газа составил уже 31,9 млрд кубометров, при этом плановый уровень газификации населенных пунктов на текущий год зафиксирован на отметке 64,3%.

Фото: пресс-служба Правительства РК

Финансирование ремонта коммунальных сетей и снижение уровня износа инфраструктуры

За последние два года в рамках программы «Тариф в обмен на инвестиции» в отрасль ЖКХ привлечено около 605 млрд тенге инвестиций. На эти средства отремонтировано 12,3 тыс. км инженерных сетей, что снизило средний уровень износа инфраструктуры на 6,2 процентных пункта.

Для комплексного обновления сетей тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения принят Национальный проект «Модернизация энергетического и коммунального секторов». Его цель — снизить износ оборудования и сетей по стране до 40%, а аварийность — на 20%. Общий объем инвестиций составит порядка 13 трлн тенге. В рамках модернизации коммунального сектора планируется направить 6,8 трлн тенге на обновление 86 тыс. км сетей:

77,6 тыс. км электросетей;

4,7 тыс. км сетей водоснабжения;

2,6 тыс. км сетей водоотведения;

1,6 тыс. км теплосетей.

В 2025 году в рамках реализации Национального проекта в пилотном режиме профинансировано 17 пилотных проектов с высоким износом активов на сумму порядка 31,7 млрд тенге. Чтобы уменьшить влияние модернизации на тарифы, приняты поправки по субсидированию процентных ставок по займам. Для социально уязвимых слоев населения предусмотрена адресная помощь по возмещению затрат на коммунальные услуги.

Еще 6,2 трлн тенге пойдет на модернизацию и строительство новой генерации, чтобы увеличить установленную мощность до 32,6 ГВт. При этом Правительство отдает приоритет отечественным производителям: определены 2 786 товарных позиций на 2,24 трлн тенге, сформирован пул из 220 казахстанских заводов и 669 квалифицированных EP-подрядчиков в регионах.

Напомним, в Казахстане в следующем году начнется строительство первой атомной электростанции.