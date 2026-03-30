Казахстан планирует увеличить продолжительность жизни до 77 лет к 2029 году

Как сообщили в Минздраве, документ определяет долгосрочный курс на формирование устойчивой, эффективной и ориентированной на потребности граждан системы здравоохранения, обеспечивающей всеобщий охват населения и равный доступ к качественным медицинским услугам.

— Концепция предусматривает реализацию комплексных системных мер, включая развитие интегрированной медицинской помощи, внедрение цифровых решений нового поколения, укрепление кадрового потенциала и развитие медицинской науки. Ключевая цель — увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 77 лет к 2029 году, а также снижение преждевременной смертности от основных неинфекционных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, онкологические, диабет и хронические респираторные заболевания, — говорится в сообщении Минздрава.

Документ включает 9 стратегических направлений, среди которых развитие первичной медико-санитарной помощи нового поколения, повышение доступности медицинских услуг, внедрение высокотехнологичной и персонализированной медицины, укрепление лекарственного обеспечения и развитие отечественной фармацевтической отрасли.

Кроме того, всего в рамках Концепции предусмотрено 168 мероприятий и система целевых индикаторов, которые будут реализованы как на республиканском, так и на региональном уровне.

— Концепция разработана с участием ведущих экспертов, научного сообщества, медицинских вузов, а также международных организаций, включая Всемирную организацию здравоохранения, ЮНИСЕФ и ЮНФПА, — добавили в ведомстве.

В Министерстве здравоохранения отметили, что реализация Концепции позволит повысить качество и доступность медицинской помощи, укрепить устойчивость системы здравоохранения и обеспечить дальнейшее улучшение здоровья населения страны.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что продолжительность жизни в Казахстане впервые достигла 75,4 года.