Казахстан планирует увеличить поставки зерна в Китай до 1 млн тонн в год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстан прибыло руководство китайской компании COFCO. Потенциал экспорта казахстанской пшеницы в КНР, в также действующие соглашения обсудили министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев и вице-президент компании COFCO Чжу Цзэ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства.



Глава МСХ отметил большие возможности Казахстана по производству высококачественной и органической сельскохозяйственной продукции, а также продуктов питания.

Министр напомнил о рекордных показателях урожая в прошлом году. Собрано 22 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе 16,4 млн тонн пшеницы.

В планах увеличить объемы ежегодных поставок в Китай до 1 млн тонн зерновозами и крытыми вагонами.

Отметим, по итогам недавнего визита в КНР были подписаны экспортные контракты между компанией COFCO и Продкорпорацией на поставку 75 тыс. тонн пшеницы. Ербол Карашукеев подчеркнул, что все обязательства с казахстанской стороны будут исполнены в срок. В ходе переговоров рассмотрена возможность закупа у Продкорпорации и других культур, таких как лен, ячмень, подсолнечник и рапс.

На сегодняшний день корпорация COFCO является крупнейшим импортером казахстанской пшеницы в КНР.

В рамках визита китайская делегация посетила хлебоприемные предприятия Продкорпорации в Акмолинской области, ознакомилась с процессом погрузки сельхозпродукции, а также побывала в научно –производственном центре зернового хозяйства им. А.И. Бараева.