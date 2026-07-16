Производство агродронов локализуют в Казахстане

В Шанхае заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Жаслан Мадиев провел переговоры с основателем и генеральным директором компании «Heilongjiang Huida Technology Co., Ltd.» Чжаном Юем, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Итогом встречи стало подписание меморандума о стратегическом сотрудничестве между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития, Freedom Holding Corp. и Huida Tech.

Казахстан намерен отойти от простой закупки оборудования в пользу формирования полноценной производственной экосистемы. Проект включает локализацию сборки сельскохозяйственных дронов и систем автопилота, создание совместных центров НИОКР и подготовку квалифицированных кадров для цифрового АПК.

— Мы не просто обсуждаем поставки техники — мы нацелены на создание индустрии. Казахстан готов предоставить все необходимые условия для локализации производства, включая налоговые преференции и регуляторную песочницу для внедрения передовых ИИ-решений в сельском хозяйстве. Мы хотим чтобы передовые китайские технологии были адаптированы под наши нужды и масштабировались на рынки Центральной Азии и ЕАЭС, — подчеркнул Жаслан Мадиев.

Фото: Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан

В рамках партнерства казахстанская сторона уделит особое внимание суверенитету данных и трансферу технологий, обеспечивая интеграцию локализованных решений в государственную инфраструктуру цифровизации сельского хозяйства.

«Heilongjiang Huida Technology Co., Ltd.» — это ведущий китайский разработчик технологий точного земледелия, специализирующийся на производстве систем автоматического вождения для сельхозтехники на базе спутниковой навигации, сельскохозяйственных дронов для агрохимических работ и транспортировки грузов, а также IoT-терминалов мониторинга, датчиков контроля почвы и систем автоматизированного капельного орошения.

Ранее сообщалось о том, что в рамках рабочего визита Главы государства в Шанхай подписано более 70 коммерческих соглашений на общую сумму свыше 15 миллиардов долларов. Заключенные соглашения охватывают сферы искусственного интеллекта и цифровизации, транспортной инфраструктуры, финансов, агропромышленного комплекса, машиностроения и других высокотехнологичных отраслей.