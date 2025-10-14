РУ
    11:05, 14 Октябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан планирует создать Алтайскую тхэквондо-лигу

    Президент Федерации тхэквондо Казахстана Кудрет Шамиев в интервью телеканалу Jibek Joly сообщил о планах по созданию новой международной тхэквондо-лиги, объединяющей государства Алтайского региона, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Президент Федерации тхэквондо Казахстана Кудрет Шамиев
    Фото: Дияр Бексұлтанов

    - У нас есть конкретные инициативы, над которыми мы уже активно работаем. Одна из них - это создание Алтайской лиги. Мы предполагаем, что в состав этой лиги войдут страны, расположенные в Алтайском регионе. Цель - организовывать рейтинговые турниры в рамках лиги, что позволит увеличить шансы наших спортсменов на участие в Олимпийских играх. Кроме того, это расширит календарь внутренних соревнований и повысит уровень проводимых спортивных мероприятий, - отметил Кудрет Шамиев.

    Также он напомнил, что месяц назад Казахстан стал членом международной организации GCS, штаб-квартира которой находится в Кыргызстане.

    - Это одно из направлений работы Всемирной федерации тхэквондо. Организация оказывает поддержку развивающимся странам, а также проводит специальные программы и турниры для беженцев, - пояснил глава Федерации.

    Ранее мы сообщали, какие казахстанские тхэквондисты будут представлять страну на чемпионате мира, который пройдёт с 24 по 30 октября в китайском городе Уси.

    Айгуль Эсеналиева
