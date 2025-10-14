Казахстан планирует создать Алтайскую тхэквондо-лигу

- У нас есть конкретные инициативы, над которыми мы уже активно работаем. Одна из них - это создание Алтайской лиги. Мы предполагаем, что в состав этой лиги войдут страны, расположенные в Алтайском регионе. Цель - организовывать рейтинговые турниры в рамках лиги, что позволит увеличить шансы наших спортсменов на участие в Олимпийских играх. Кроме того, это расширит календарь внутренних соревнований и повысит уровень проводимых спортивных мероприятий, - отметил Кудрет Шамиев.

Также он напомнил, что месяц назад Казахстан стал членом международной организации GCS, штаб-квартира которой находится в Кыргызстане.

- Это одно из направлений работы Всемирной федерации тхэквондо. Организация оказывает поддержку развивающимся странам, а также проводит специальные программы и турниры для беженцев, - пояснил глава Федерации.

