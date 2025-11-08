РУ
    13:20, 08 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан планирует производство устойчивого авиационного топлива SAF

    В Министерстве энергетики состоялась встреча вице-министра Кайырхана Туткышбаева с директором Европейского и Североатлантического регионального бюро Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Николя Ралло, передает агентство Kazinform. 

    Встреча в Минэнерго с директором регионального бюро ИКАО
    Фото: Министерство энергетики РК

    Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, в ходе беседы стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере устойчивого развития авиационной отрасли, включая вопросы внедрения и производства устойчивого авиационного топлива SAF (Sustainable Aviation Fuel) в Казахстане.

    Вице-министр отметил, что Казахстан активно участвует в «зеленой» трансформации, делая акцент на развитие возобновляемых источников энергии и экологически устойчивых проектов. Развитие и производство устойчивого авиационного топлива станет важной частью сокращения выбросов парниковых газов в авиационном секторе Казахстана.

    Министерство энергетики заинтересовано в реализации проекта по производству устойчивого авиационного топлива совместно с американской компанией LanzaJet.

    Кайырхан Туткышбаев сообщил, что отечественные нефтеперерабатывающие заводы готовы в кратчайшие сроки перейти на производство авиатоплива марки Jet A-1.

    Кроме того, в настоящее время реализуются масштабные проекты по увеличению производства авиатоплива на отечественных заводах до 1,7 млн тонн в период 2026–2032 годов.

    Теги:
    Правительство РК Топливо Авиация Минэнерго РК Энергетика
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
