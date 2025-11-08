Казахстан планирует производство устойчивого авиационного топлива SAF
В Министерстве энергетики состоялась встреча вице-министра Кайырхана Туткышбаева с директором Европейского и Североатлантического регионального бюро Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Николя Ралло, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики, в ходе беседы стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере устойчивого развития авиационной отрасли, включая вопросы внедрения и производства устойчивого авиационного топлива SAF (Sustainable Aviation Fuel) в Казахстане.
Вице-министр отметил, что Казахстан активно участвует в «зеленой» трансформации, делая акцент на развитие возобновляемых источников энергии и экологически устойчивых проектов. Развитие и производство устойчивого авиационного топлива станет важной частью сокращения выбросов парниковых газов в авиационном секторе Казахстана.
Министерство энергетики заинтересовано в реализации проекта по производству устойчивого авиационного топлива совместно с американской компанией LanzaJet.
Кайырхан Туткышбаев сообщил, что отечественные нефтеперерабатывающие заводы готовы в кратчайшие сроки перейти на производство авиатоплива марки Jet A-1.
Кроме того, в настоящее время реализуются масштабные проекты по увеличению производства авиатоплива на отечественных заводах до 1,7 млн тонн в период 2026–2032 годов.