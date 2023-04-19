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Казахстан планирует привлечь до 4 млн туристов в течение семи лет

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
19 Апреля 2023, 13:02
Казахстан планирует привлечь до 4 млн туристов в течение семи лет

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта Асхат Оралов поделился планами по развитию туристской отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вопросы туризма сегодня неоднократно поднимались. В то же время, Глава государства на совместном заседании палат Парламента акцентировал внимание на реализации потенциала казахстанского туризма, на том, что туризм в полной мере до сих пор не реализован», - сказал Асхат Оралов в кулуарах Правительства.

По его словам, Министерство проводит проактивную работу по привлечению иностранных партнеров для организации въездного и выездного туризма.

«Министерством уже утверждена концепция на семилетнее развитие туризма в нашей стране. Мы ставим амбициозные задачи по увеличению в Казахстан числа въездных туристов до 4 млн человек в течение 7 лет. Для этого необходимо провести всю необходимую инфраструктуру, создать условия, а также плотнее работать с Нацпалатой и туроператорами», - добавил министр.


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