Казахстан планирует привлечь 870 млрд тенге из-за дефицита бюджета

В июне 2024 года Министерство финансов РК планирует ряд аукционов государственных ценных бумаг на общую сумму 870 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

Размещения запланированы на четыре даты: • 4 июня – 230 млрд тенге; • 11 июня – 220 млрд тенге; • 18 июня – 240 млрд тенге; • 25 июня – 180 млрд тенге.

Большинство облигаций будут размещены сроком на один год, пять лет и шесть лет (по 100 млрд тенге), также планируются облигации сроком на восемь лет (90 млрд тенге), на два, четыре и семь лет – по 80 млрд тенге, на девять лет – 60 млрд тенге, на 10,11 и 13 лет – 40, 30 и 10 млрд тенге соответственно.

В Ассоциации финансистов Казахстана считают, что Министерство финансов разместит облигации для финансирования дефицита бюджета.

- Из событий долгового рынка можно отметить размещение акиматом Павлодарской области двухлетних облигаций объемом 1,4 млрд тенге под 0,35% годовых. Что касается Минфина РК, то в июне ведомство планирует разместить облигации совокупным объемом 870 млрд тенге (570 млрд в мае), – говорится в сообщении Ассоциации финансистов Казахстана.

Напомним, среди стран ЕАЭС только Кыргызстан завершил I квартал 2024 года с профицитом бюджета. Дефицит бюджета Казахстана составил 2,3 млрд долларов (свыше одного трлн тенге).