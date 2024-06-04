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    14:47, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан планирует привлечь 870 млрд тенге из-за дефицита бюджета

    ценные бумаги
    Фото: pixabay.com

    В июне 2024 года Министерство финансов РК планирует ряд аукционов государственных ценных бумаг на общую сумму 870 млрд тенге, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Размещения запланированы на четыре даты:

    • 4 июня – 230 млрд тенге;

    • 11 июня – 220 млрд тенге;

    • 18 июня – 240 млрд тенге;

    • 25 июня – 180 млрд тенге.

    Большинство облигаций будут размещены сроком на один год, пять лет и шесть лет (по 100 млрд тенге), также планируются облигации сроком на восемь лет (90 млрд тенге), на два, четыре и семь лет – по 80 млрд тенге, на девять лет – 60 млрд тенге, на 10,11 и 13 лет – 40, 30 и 10 млрд тенге соответственно.

    В Ассоциации финансистов Казахстана считают, что Министерство финансов разместит облигации для финансирования дефицита бюджета.

    - Из событий долгового рынка можно отметить размещение акиматом Павлодарской области двухлетних облигаций объемом 1,4 млрд тенге под 0,35% годовых. Что касается Минфина РК, то в июне ведомство планирует разместить облигации совокупным объемом 870 млрд тенге (570 млрд в мае), – говорится в сообщении Ассоциации финансистов Казахстана.

    Напомним, среди стран ЕАЭС только Кыргызстан завершил I квартал 2024 года с профицитом бюджета. Дефицит бюджета Казахстана составил 2,3 млрд долларов (свыше одного трлн тенге).

    Теги:
    Бюджет Минфин РК Финансы Экономика
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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