Казахстан планирует поставлять в страны ЕС мед и молочную продукцию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве сельского хозяйства РК прошла коллегия по итогам работы Комитета ветеринарного контроля и надзора за 2019 год и первое полугодие 2020 года, а также по планам на второе полугодие, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Арман Утегулов озвучил информацию о ветбезопасности и эпизоотической ситуации в республике. По его словам, в прошлом году в Казахстане было зарегистрировано 146 очагов особо опасных болезней животных, за 6 месяцев текущего года – 129.

Для предотвращения заболеваний в 2019 году животным и птицам поставили 140 млн прививок против 17 особо опасных болезней. В 2020 году запланировано 150 млн.

В прошлом году при исследовании порядка 32,5 млн голов животных выявлено 54,6 тысячи животных, положительно реагирующих на бруцеллез. За 6 месяцев 2020 года при исследовании 18,7 млн выявлено 33 тысячи голов.

Также главный государственный ветсанинспектор отметил значительное снижение нарушений при экспортно-импортных перемещениях грузов после размещения в прошлом году 32 ветеринарно-контрольных пунктов вдоль госграницы. По заверению А.Утегулова, импорт недоброкачественной продукции на казахстанский рынок уменьшился в разы.

Есть у работников ведомства и другие успехи. В частности, в 2019 году Всемирная организация по охране здоровья животных (МЭБ) присвоила Казахстану статус свободной страны по африканской чуме свиней и высокопатогенному гриппу птиц. В 2020 году получен статус страны, свободной от классической чумы свиней. За указанный период почти 3 тысячи казахстанских сельхозтоваропроизводителей были включены в зарубежные реестры для экспорта продукции. К примеру, в реестр предприятий, имеющих право экспортировать говядину и баранину в КНР, были внесены 9 казахстанских компаний.

Также Комитетом ветеринарного контроля и надзора подписаны протоколы по экспорту в Китай казахстанской свинины, молочной продукции и шерстяного сырья, согласован ветсертификат на экспорт конины в Японию, на завершающей стадии находятся переговоры с Европейским союзом по согласованию требований для экспорта меда и молочной продукции.