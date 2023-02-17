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Казахстан планирует обеспечить полностью внутренние потребности в яблоках к 2024 году

17 Февраля 2023, 14:49
Казахстан планирует обеспечить полностью внутренние потребности в яблоках к 2024 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане к 2024 году планируется довести валовый сбор яблок до 352,5 тысячи тонн, что полностью обеспечит потребности внутреннего рынка. Об этом отмечено в ответе министра торговли и интеграции РК Серика Жумангарина на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По информации Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (далее - МСХ) производство яблок является одним из приоритетных направлений развития АПК в рамках стратегических документов по развитию отрасли. Так, МСХ оказываются меры государственной поддержки в виде инвестиционного субсидирования закладки садов, строительства фруктохранилищ, приобретения техники, субсидирования ставок вознаграждения по кредитам и лизингу, субсидирования приобретения элитных саженцев, удобрений, средств защиты растений, кредитных продуктов», - отмечено в ответе Серика Жумангарина.

Глава Минторговли добавил, что к 2024 году планируется довести валовый сбор яблок до 352,5 тысячи тонн, что полностью обеспечит потребности внутреннего рынка.

«Это будет достигнуто за счет яблоневых садов, которые были заложены в предыдущие годы и выйдут на полное плодоношение в 2024 году», - пояснил Серик Жумангарин.


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