Казахстан планирует экспортировать товары в Афганистан на 500 млн долларов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан заинтересован в сохранении сложившихся торгово-экономических, транспортно-логистических и энергетических связей с Афганистаном. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу еще раз подтвердить, что Казахстан выступает за становление Афганистана, как независимого, нейтрального, единого, мирного, демократического и процветающего государства. Мы заинтересованы в сохранении сложившихся торгово-экономических, транспортно-логистических и энергетических связей с Афганистаном», - сказал Серик Жумангарин, приветствуя участников казахстанско-афганского бизнес-форума в Астане.

По его данным, товарооборот между Казахстаном и Афганистаном за 2022 год составил практически 1 млрд долларов, что в два раза больше показателей 2021 года. 90% товарооборота приходится на казахстанский экспорт в основном обработанной продукции. Торговля между странами за 6 месяцев текущего года составила 343,6 млн долларов. Из них 334,5 млн долларов принадлежит казахстанскому экспорту. Для Казахстана Афганистан является доминирующим рынком муки, на который приходится 70% от общего объема экспорта муки.

«В настоящее время мы наблюдаем тенденцию на диверсификацию экспортной корзины. По нашим подсчетам, Казахстан направит в Афганистан на 500 млн долларов товаров пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, легкой, машиностроительной отраслей», - добавил спикер.

Серик Жумангарин отметил, что развивается и инвестиционное сотрудничество между странами. С 2005 года общий объем притока инвестиций из Афганистана в экономику Казахстана составил около 11,7 млн долларов. Количество совместных предприятий, работающих в сфере торговли в Казахстане, составляет 52 предприятия.

«У Казахстана и Афганистана имеется обширный потенциал для развития сотрудничества в сфере торговли, как в двустороннем формате, так и в масштабе всего региона», - считает зампремьера.

С 3 по 5 августа в столице Казахстана проходит казахстанско-афганский форум. От афганской стороны принимают участие более 200 предпринимателей из разных отраслей экономики, в том числе банков второго уровня.