Казахстан переживает пандемический кризис – председатель Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Предстоящий трехлетний бюджет является большим испытанием для правительства. Такое мнение выразил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы рассмотрели законопроекты «О гарантированном трансферте из Национального фонда» и «О республиканском бюджете на 2022-2024 годы». Ранее постоянные комитеты Сената внимательно изучили все статьи доходов и расходов и обсудили с представителями правительства. На сегодняшнем заседании мы рассмотрели эти вопросы и приняли соответствующие решения. В целом бюджет на ближайшие три года направлен на обеспечение приоритетов развития страны. Как известно, в последние годы в Казахстане приоритет отдается преодолению последствий пандемии», - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании Сената.

Он отметил, что по поручению Главы государства, в поддержку наших граждан и пострадавших предприятий вкладываются значительные средства.

«Ситуация все еще непростая. В целом можно сказать, что Казахстан переживает пандемический кризис. Поэтому бюджет на ближайшие три года в основном направлен на восстановление и развитие. В Послании Президента обозначены конкретные задачи по восстановлению экономики в постпандемический период. Определены цели и задачи, касающиеся повышения эффективности промышленности, развития регионов, решения актуальных социальных проблем, волнующих население. В соответствии с поручением Президента, в рамках новой системы государственного планирования разработаны и утверждены 10 национальных проектов. Они предназначены для роста экономики и улучшения качества жизни наших граждан», - напомнил спикер Сената.

По его словам, в рассматриваемом сегодня трехлетнем бюджете выделяются соответствующие средства для реализации этих проектов. Поэтому важно разумно использовать каждый тенге и повышать эффективность государственных финансов.

«В целом, предстоящий трехлетний бюджет является большим испытанием для правительства. Это связано с тем, что правительство намерено увеличить доходы бюджета на 35% путем увеличения темпов развития экономики и снижения теневого сектора. Вместе с тем, планируется поэтапное снижение дефицита бюджета и сокращение объемов трансфертов из Национального фонда. Этот вопрос депутаты Сената поднимали и ранее. Сегодня мы наблюдаем активность Правительства в этом направлении. Такие инициативы мы, конечно, поддерживаем. Тем не менее, все социальные обязательства государства будут выполнены в полном объеме», - заверил М. Ашимбаев.