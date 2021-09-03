Казахстан перейдет на платформенную модель цифровизации GovTech

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Сегодня в рамках Восточного экономического форума Премьер-Министр РК Аскар Мамин и глава Группы компаний СБЕР Герман Греф подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере реализации проектов по цифровой трансформации Республики Казахстан, переходу к платформенной модели цифровизации и концепции «Data-Driven Government». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Рrimeminister.kz.

Церемония подписания прошла в формате видеоконференцсвязи с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Президента РФ Владимира Путина.

Документ предусматривает ключевые подходы к развитию сотрудничества по внедрению в Казахстане цифровой платформы GovTech, реинжиниринга и цифровой трансформации государственного управления с применением практик по анализу данных и искусственного интеллекта. Платформенная модель цифровой архитектуры позволит повысить скорость и эффективность оказания государственных услуг населению.

«Данный проект символизирует взаимное доверие наших государств, поэтому является поистине стратегическим по своему характеру. Участие СБЕРа, который очень успешно функционирует на нашем рынке в течение более 15 лет, в создании институциональной основы казахстанского гостеха делает сотрудничество между Казахстаном и Россией более разносторонним за счет такой чрезвычайно важной сферы, как интеллектуальные технологии», — сказал Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что реализация этого стратегического проекта окажет содействие в повышении качества жизни граждан Казахстана и улучшении бизнес климата.

Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем выступлении отметил, что подписание документа между Правительством РК и Группой компаний СБЕР является очередным свидетельством высокого уровня сотрудничества двух стран во всех сферах, в т.ч. цифровизации.