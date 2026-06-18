Казахстан переводит учет детей в цифровой формат

И.о. министра просвещения утвердил новые правила учета детей дошкольного и школьного возраста. Документ начнет действовать с 28 июня 2026 года, отдельные нормы — с 12 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Кого теперь учитывают

Теперь государство ведет учет всех детей:

от 0 до 18 лет;

независимо от того, есть ли у них прописка;

если они живут в Казахстане постоянно, временно или просто находятся здесь.

Как это работает

Учет полностью переведен в цифровой формат. Данные собираются из государственных баз и системы образования.

Информация обновляется 4 раза в год — в марте, июне, сентябре и декабре.

К началу учебного года учет должен быть завершен до 20 сентября.

Откуда берутся данные

Информация поступает из:

образовательной базы НОБД;

госбазы данных физических лиц;

системы учета кандасов;

данных частных и технических учебных заведений.

Что изменилось по сути

Главное изменение — теперь все данные о детях собираются в единую цифровую базу, куда стекается информация из разных госорганов.

Это позволяет:

быстрее видеть, какие дети не учатся;

сверять данные между ведомствами;

контролировать посещаемость школ.

Если ребенок не учится

Если выясняется, что ребенок не посещает школу:

школа связывается с родителями;

подключаются комиссии по делам несовершеннолетних;

информация передается в органы образования;

при необходимости — в полицию для профилактического учета.

Ранее Kazinform сообщал, что очередь в детсады Астаны превысила 47 тысяч детей.