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    Казахстан переводит учет детей в цифровой формат

    И.о. министра просвещения утвердил новые правила учета детей дошкольного и школьного возраста. Документ начнет действовать с 28 июня 2026 года, отдельные нормы — с 12 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: pexels

    Кого теперь учитывают

    Теперь государство ведет учет всех детей:

    • от 0 до 18 лет;
    • независимо от того, есть ли у них прописка;
    • если они живут в Казахстане постоянно, временно или просто находятся здесь.

    Как это работает

    Учет полностью переведен в цифровой формат. Данные собираются из государственных баз и системы образования.

    Информация обновляется 4 раза в год — в марте, июне, сентябре и декабре.

    К началу учебного года учет должен быть завершен до 20 сентября.

    Откуда берутся данные

    Информация поступает из:

    • образовательной базы НОБД;
    • госбазы данных физических лиц;
    • системы учета кандасов;
    • данных частных и технических учебных заведений.

    Что изменилось по сути

    Главное изменение — теперь все данные о детях собираются в единую цифровую базу, куда стекается информация из разных госорганов.

    Это позволяет:

    • быстрее видеть, какие дети не учатся;
    • сверять данные между ведомствами;
    • контролировать посещаемость школ.

    Если ребенок не учится

    Если выясняется, что ребенок не посещает школу:

    • школа связывается с родителями;
    • подключаются комиссии по делам несовершеннолетних;
    • информация передается в органы образования;
    • при необходимости — в полицию для профилактического учета.

    Ранее Kazinform сообщал, что очередь в детсады Астаны превысила 47 тысяч детей.

    Минпросвещения РК Детсады Дети Цифровизация Дошкольное образование школа
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор