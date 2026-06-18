Казахстан переводит учет детей в цифровой формат
И.о. министра просвещения утвердил новые правила учета детей дошкольного и школьного возраста. Документ начнет действовать с 28 июня 2026 года, отдельные нормы — с 12 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.
Кого теперь учитывают
Теперь государство ведет учет всех детей:
- от 0 до 18 лет;
- независимо от того, есть ли у них прописка;
- если они живут в Казахстане постоянно, временно или просто находятся здесь.
Как это работает
Учет полностью переведен в цифровой формат. Данные собираются из государственных баз и системы образования.
Информация обновляется 4 раза в год — в марте, июне, сентябре и декабре.
К началу учебного года учет должен быть завершен до 20 сентября.
Откуда берутся данные
Информация поступает из:
- образовательной базы НОБД;
- госбазы данных физических лиц;
- системы учета кандасов;
- данных частных и технических учебных заведений.
Что изменилось по сути
Главное изменение — теперь все данные о детях собираются в единую цифровую базу, куда стекается информация из разных госорганов.
Это позволяет:
- быстрее видеть, какие дети не учатся;
- сверять данные между ведомствами;
- контролировать посещаемость школ.
Если ребенок не учится
Если выясняется, что ребенок не посещает школу:
- школа связывается с родителями;
- подключаются комиссии по делам несовершеннолетних;
- информация передается в органы образования;
- при необходимости — в полицию для профилактического учета.
Ранее Kazinform сообщал, что очередь в детсады Астаны превысила 47 тысяч детей.