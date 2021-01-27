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    17:06, 27 Январь 2021 | GMT +6

    Казахстан перешел в «красную» зону по коронавирусу

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов рассказал о текущей эпидемиологической ситуации в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По состоянию на 27 января, в республике зарегистрировано 181 117 больных с положительным результатом COVID-19 и 47 575 случаев с КВИ минус (-). Выздоровело 163 156 больных с КВИ+ и 35 348 больных с КВИ-. Занятость инфекционных коек составляет 31% (6 492 койки), занятость реанимационных коек – 20% (374 койки). За последние 2 месяца отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Республика Казахстан переместилась из зоны низкого риска или «зеленой» зоны в зону повышенного риска или «красную» зону», - сказал Марат Шоранов на брифинге в СЦК.

    По его словам, из зоны низкого риска в зону высокого риска или в «красную» зону также перемещены 4 региона: Западно-Казахстанская, Атырауская области, города Алматы и Нур-Султан.

    «Также в «красной» зоне находятся Северо-Казахстанская, Павлодарская, Акмолинская и Костанайская области. В зоне умеренного риска или в «желтой» зоне на сегодняшний день находится Карагандинская область. Остальные регионы находятся в «зеленой» зоне», - сообщил вице-министр.

    Как отметил М. Шоранов, ежедневный мониторинг заболеваемости показывает, что в январе по сравнению с декабрем в республике отмечается рост заболеваемости КВИ на 10%, за счет роста заболеваемости в 8 регионах, которые на сегодня находятся в «красной зоне», где зарегистрировано 73% всех случаев республики.

    «С учетом вышеизложенного, эпидемиологическая ситуация в регионах находится на постоянном контроле», - заключил М. Шоранов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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