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Казахстан перешел к централизованной процедуре регистрации НПА

Автор:  
Серик Сабеков
4 Июня 2021, 11:35
Казахстан перешел к централизованной процедуре регистрации НПА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан перешел к централизованной процедуре регистрации НПА. Об этом сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев в ходе отчетной встречи с населением, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С мая 2021 года государственная регистрация нормативных правовых актов местных органов государственного управления осуществляется Министерством юстиции в централизованном формате», - сказал Марат Бекетаев.

Глава минюста добавил, что переход к данной процедуре обеспечил единообразную практику и своевременную актуализацию вопросов в сфере регионального нормотворчества.

Ранее данная процедура осуществлялась территориальными подразделениями Министерства юстиции.

По информации ведомства, оптимизирована штатная численность территориальных органов юстиции. Экономия составит порядка 250 млн тенге.

Отметим, что ранее был успешно реализован пилотный проект по осуществлению министерством юстиции государственной регистрации нормативных правовых актов местных госорганов города Нур-Султана и Карагандинской области, который показал положительный эффект и целесообразность введения централизованного формата государственной регистрации нормативных правовых актов местных госорганов.


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