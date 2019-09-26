Казахстан переходит от обязательного к добровольному страхованию в АПК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам регулирования агропромышленного комплекса», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект, внесенный в Мажилис, содержал 345 поправок, в рамках рассмотрения в Мажилисе поступило дополнительно около 500 поправок. Основные концептуальные изменения законопроекта следующие. Первое – доступность финансирования. Предусмотрено совершенствование действующих и внедрение новых финансовых инструментов. Действующая система обязательного страхования была введена 15 лет назад специальным законом и должна была содействовать популяризации страхования в растениеводстве. Однако, она не справилась с этой задачей. Доля застрахованных посевов ежегодно снижается, страхование является формальным. Получаемые страховые выплаты не покрывают минимальных производственных затрат, в связи с чем в законопроекте изменены подходы к системе страхования в сельском хозяйстве. Осуществлен переход от обязательного к добровольному страхованию, а также от субсидирования страховых выплат к субсидированию страховых премий», - сказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, представляя законопроект.

По его словам, переход к субсидированию страховых премий позволит повысить доступность страхования для субъектов АПК, потому, что страховой полис может стать дополнительным обеспечением при получении займов в банках.

Министр также сообщил, что, в целях улучшения деятельности кредитных товариществ упрощается порядок входа и выхода из кредитного товарищества. Компетенция по принятию и выбытию участников, а также изменению Устава, передается от общего собрания участников правлению. Также предусмотрено расширение государственной поддержки в части субсидирования купонного вознаграждения по облигационным займам, что позволит удешевить облигации АО «КазАгро» и предоставить кредиты фермерам на более выгодных условиях.

Также, как отметил министр, в целях обеспечения максимального охвата фитосанитарными и карантинными мероприятиями площадей, подлежащих обработке, предлагается разграничение ответственности за проведение фитосанитарных и карантинных мероприятий между госорганами и сельхозтоваропроизводителями. За госорганами предлагается закрепить ответственность за проведение мероприятий против вредителей, болезней и сорняков, представляющих высокий фитосанитарный риск, а также мероприятия против карантинных сорняков на земли государственного запаса. За проведение обработок против остальных вредителей и болезней ответственность будет закреплена за субъектами АПК, для этого предусмотрено субсидирование. В отношении ветеринарной безопасности предусмотрено сосредоточение всех контрольно-надзорных функций в уполномоченном органе, путем возврата этих функций от местных исполнительных органов и таможенных органов. Ветеринарные службы акиматов будут вертикально подчинены уполномоченному органу.

Законопроект также содержит нормы по улучшению финансирования аграрной науки, передаче функций по формированию госзаказа на подготовку специалистов АПК от Министерства образования и науки Министерству сельского хозяйства, созданию благоприятной бизнес-среды в АПК, рациональному использованию земли в сельских населенных пунктах и другие.