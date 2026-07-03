Казахстан переходит к новой модели организации государственной власти — эксперт из России

Вступление в силу новой Конституции Казахстана открывает этап глубокой политической модернизации страны. Такое мнение высказал директор департамента Экспертного института социальных исследований Алексей Власов в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform в Москве.

По его словам, вступление в силу обновленного Основного закона является одним из ключевых событий в современной истории Казахстана, поскольку создает основу для масштабного обновления системы государственного управления.

— В ближайшие месяцы Казахстану предстоит пройти важный этап институциональных преобразований. Будут проведены выборы в новый парламент, сформирован Народный совет, определена кандидатура вице-президента. Все это означает переход к новой модели организации государственной власти, — отметил эксперт.

Как считает Алексей Власов, речь идет не только о структурных изменениях государственных институтов, но и о масштабном кадровом обновлении.

— Вполне вероятно, что серьезные изменения произойдут и в кадровом составе исполнительной и законодательной власти. Появление новых управленцев позволит придать дополнительный импульс проводимым реформам и реализации задач, поставленных руководством страны, — подчеркнул он.

По мнению эксперта, главной целью конституционной реформы является формирование более эффективной и справедливой модели государственного управления.

— Все происходящие изменения направлены на построение Нового Казахстана — государства, основанного на принципах справедливости, открытости и равных возможностей для граждан, — сказал Алексей Власов.

Вместе с тем эксперт отметил, что реализация масштабных преобразований потребует времени и последовательной работы всех государственных институтов.

— Путь от конституционных норм к их практическому воплощению не может быть быстрым. Однако именно последовательная реализация положений новой Конституции позволит создать современную систему управления, отвечающую запросам общества, — заключил эксперт.

Напомним, новая Конституция Казахстана закрепила обновленную систему государственного управления, расширенные гарантии прав граждан и новые стратегические ориентиры развития страны, включая поддержку человеческого капитала, науки, инноваций и цифровой безопасности.