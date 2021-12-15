Казахстан передал более 200 книг в фонд Национальной библиотеки Турции

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В рамках мероприятий посвященных 30-летию Независимости Казахстана в фонд Национальной библиотеки при администрации Президента Турции были переданы книги казахстанских авторов, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Книга - лучший способ популяризировать нашу историю. В этих целях коллектив Национальной академической библиотеки передал национальной библиотеке при администрации Президента Турции более двухсот книг.

В преддверии праздника Независимости братскому турецкому народу был сделан подарок из книг Елбасы Нурсултана Назарбаева, Президента страны Касым-Жомарта Токаева, Абая Кунанбаева, Жамбыла Жабаева и Абу Наср аль-Фараби. Не забыли организаторы и об исторических произведениях Казахстана, а также о произведениях наших поэтов и писателей.

В мероприятии, организованном посольством Казахстана в Турции и Национальной академической библиотекой приняли участие общественные деятели, ученые и ценители казахской поэзии и литературы. Отдельные из них, за вклад в популяризацию казахской культуры и творчества на просторах Анатолии, были награждены медалью Абая.

Директор Национальной академической библиотеки Умитхан Муналбаева считает, что одним из способов ближе познакомить турецкий народ с нашей историей – это дать возможность им изучить наши книги.

«Через книги мы даем возможность братскому турецкому народу понять нашу богатую историю и стать еще ближе. Именно Турция много лет назад одной из первых стран признала нашу Независимость. Сегодняшнее событие по праву можно назвать особенным», - добавила У. Муналбаева.

Директор Национальной библиотеки Турции Айхан Туглу, в свою очередь, поздравил Казахстан с 30-летием Независимости и поблагодарил за столь значимый для турецкого народа подарок.

«Казахстан – для нас особенная страна. Очень важно получить столь значимый вклад в фонд нашей библиотеки. Ранее мы уже получали ценные книги от посольства Казахстана в Турции. Раздел Казахстана в нашей библиотеке стал еще богаче. В рамках культурной дипломатии в 2022 году мы планируем передать в Казахстан около 250 исторических книг Турции», - отметил он.

Также в рамках мероприятий посвященных 30-летию Независимости Казахстана в турецкой столице в штаб-квартире международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ был представлен сборник казахской поэзии. Книга под названием «Антология современной казахской поэзии» была издана на турецком языке.

В своей речи председатель Евразийского союза писателей Якуп Омероглу поздравил Казахстан и казахский народ с юбилеем Независимости и сказал, что благодаря новой книге турецкие читатели еще ближе познакомятся с независимым Казахстаном.

«Новая казахская поэзия – по своей истине, форме, содержанию, словам и эстетике отличается от более ранних произведений. Сегодня, это поэзия Независимого Казахстана. Поэзия новой казахской эпохи!», - добавил Якуп Омероглу.

В завершении мероприятия артисты из Казахстана вышли на сцену и подарили хорошее настроение турецкой публике.



