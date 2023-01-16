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Казахстан ознакомится с передовыми разработками в сельском хозяйстве на выставке в Берлине

16 Января 2023, 16:30
Казахстан ознакомится с передовыми разработками в сельском хозяйстве на выставке в Берлине

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров сообщил, что Министерство сельского хозяйства примет участие в крупнейшей международной выставке-ярмарке «Зеленая неделя», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«18-20 января текущего года планируется визит делегации Министерства сельского хозяйства РК во главе с министром Ерболом Карашукеевым в Берлин для участия в XV всемирном форуме по продовольствию и сельскому хозяйству, а также в международной выставке «Зеленая неделя-2023». Данная выставка является крупнейшей международной ярмаркой в сфере сельского хозяйства, производства продовольственных товаров и садоводства», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

В рамках мероприятия казахстанская сторона ознакомится с передовыми технологическими разработками и продуктами международной пищевой индустрии.


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