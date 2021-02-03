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    12:04, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Казахстан ожидает двукратное увеличение судозаходов на Каспий к 2025 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О ратификации Найробийской конвенции об удалении затонувших судов, 2007 года», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Конвенция принята под эгидой Международной морской организации. По состоянию на сегодняшний день, к Конвенции присоединились 53 государства. Основной целью Конвенции является внедрение единых правил и процедур по быстрому и эффективному удалению затонувших судов и ликвидации последствий морской аварии. В Конвенции закреплены обязательства судовладельца и государства-флага по гарантированию финансового возмещения нанесенного ущерба при возникновении морской аварии», - сказал на пленарном заседании Мажилиса министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

    По его словам, необходимость ратификации Конвенции обусловлена повышением интенсивности судоходства на Каспийском море.

    «В частности, Казахстан является основным грузообразующим государством. Порядка 31 % грузов из общего объема грузооборота на Каспийском море отгружается через порты Актау и Курык. Сегодня мы активно развиваем Транскаспийский международный транспортный маршрут. Открыто новое автомобильное паромное сообщение с прикаспийскими портами Ирана, в 2021 году планируется открытие железнодорожно-паромного сообщения с российским портом Махачкала. Запущены регулярные контейнерные линии между портами Актау и Туркменбаши и иранским портом Амирабад», - перечислил министр.

    Он также сообщил, что к 2025 году ожидается двукратное увеличение количества судозаходов в казахстанский сектор Каспийского моря (за 2020 год – 1283 судозахода), что соответственно повысит риск возникновения морских аварий.

    «Ратификация Конвенции создаст необходимые условия для защиты интересов Республики Казахстан при возникновении морских аварий и позволит: первое - установить обязанность судовладельцев, заходящих в казахстанские воды, страховать свою ответственность либо иметь иное финансовое обеспечение за удаление затонувшего судна. Это даст также возможность Казахстану предъявлять требование о компенсации расходов по подъему судна напрямую страховой компании без участия судовладельца. Второе - получить гарантии от морской администрации государства-флага в виде выданного им свидетельства о страховании в выполнении судовладельцем своих обязательств по подъему судна и ликвидации последствий аварии. Третье - определить порядок действий Морской администрации Казахстана, судовладельца и морской администрации иностранного судна при возникновении морской аварии», - заключил глава ведомства.


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