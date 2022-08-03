Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Казахстан отрабатывает техусловия с Россией для газификации севера
3 Августа 2022 14:27

Казахстан отрабатывает техусловия с Россией для газификации севера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков поделился мнением касательно имеющихся вариантов газификации северных регионов страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По газификации севера и востока вопрос много раз обсуждался. Если мы хотим приступить к этой работе сегодня, то, соответственно, наиболее оптимальный вариант – это подача газа из России. Это экономически наиболее оптимальный вариант и устойчивый по снабжению самим газом.

Такие переговоры мы ведем с Газпромом на уровне компании QazaqGaz. Предварительные переговоры на уровне ведомств мы провели, на сегодня идет отработка технических условий», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

По его словам, многие угольные станции будут переведены на газ.

«По объему: первый этап – порядка 4 млрд куб. м газа с возможностью увеличения примерно до 7, давайте округлим до 10 млрд куб. м, потому что скорее всего придется многие угольные станции, которые там расположены, переводить на газ. По цене мы хотим, чтобы она была приемлемой для наших потребителей. Вы знаете, что наиболее высокие цены у нас на юге и в Нур-Султане. Наверное, примерно на этом уровне, потому что это импортный газ. Это еще предстоит провести переговоры и договориться», - добавил министр.


Фото: ortcom.kz




Новости по теме
Строительство второй АЭС на Иртыше не исключают в Минэнерго
Усиление электросетей на западе Казахстана завершат в 2023 году
Ужесточить требования по выписке фискальных чеков АЗГС планируют в Казахстане
Читайте также
Строительство второй АЭС на Иртыше не исключают в Минэнерго
Дизтопливо подорожает осенью для сельхозтоваропроизводителей в Казахстане
Усиление электросетей на западе Казахстана завершат в 2023 году
Ужесточить требования по выписке фискальных чеков АЗГС планируют в Казахстане
Поправки в законодательство касательно цен на газ могут принять в Казахстане
Казахстан увеличит производство битума
Потребление дизтоплива ежемесячно растет на 120 тыс. тонн из-за низких цен - министр энергетики
Варианты рассматриваемых технологий для строительства АЭС назвал глава Минэнерго РК
Популярное
1 Двухлетний мальчик провалился в люк в центре столицы
2 Лифт упал в многоэтажке Нур-Султана
3 Назначен новый начальник департамента полиции Кызылординской области
4 Бауржан Аленов возглавил департамент полиции Алматинской области
5 Назначен аким Коксуского района Жетысуской области

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Саудовская сторона с интересом восприняла планы Казахстана
Никита Шаталов
Казахстан может стать стабильным поставщиком пшеницы на мировой рынок
Архив