Казахстан отправил первую за два года партию говядины в Китай

После двадцатилетнего периода Китай отменил запрет на импорт мяса из Казахстана. Этот запрет на продукцию птицеводства был введен в 2005 году, а ограничения на ящур были установлены в 2022 году. В ноябре 2023 года состоялись переговоры между представителями обеих стран, в результате которых было достигнуто соглашение об устранении торговых барьеров, передает агентство Kazinform.

Предприниматель Алматинской области, генеральный директор ТОО Meat Processing and Service Абдрасилов Бакытжан успешно осуществил экспорт первой партии мясной продукции в Китайскую Народную Республику после снятия ограничений. Предприятие отправило в Китай 20 тонн говядины соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям Китайской Народной Республики.

Данное предприятие действует с 2009 года и является членом Республиканской Ассоциации «Мясной союз Казахстана». Специализируется оно на переработке и консервировании мяса крупного и мелкого рогатого скота, а также на откорме и убое животных. Поголовье скота на предприятии превышает 1,2 тысячи голов, а откормочная база вмещает до 3 тысяч голов скота единовременно. Производственные мощности предприятия позволяют перерабатывать до 200 голов крупного рогатого скота за 10 часов и до 1000 голов мелкого рогатого скота. Кроме того, налажена оптовая торговля мясом с Ираном, Саудовской Аравией, ОАЭ, Катаром, Оманом и Бахрейном.

Заместитель акима области Алмас Батанов и руководитель управления сельского хозяйства Куандык Чункунов посетили предприятие и высоко оценили его экспортные потенциалы, подчеркнув важность данного шага для развития агропромышленного комплекса региона и укрепления позиций Казахстана на мировом рынке.

— Этот успех является результатом усилий крестьян Алматинской области, которые своей высококачественной мясной продукцией вносят значительный вклад в экономику страны. Мы уверены, что экспортные возможности региона будут продолжать расти, способствуя дальнейшему развитию нашего агропромышленного комплекса и укреплению международных позиций Казахстана, — отметил заместитель акима Алмас Батанов.

Экспорт первой партии мясной продукции в Китай является значимым достижением для агропромышленного комплекса Алматинской области. Этот шаг не только подтверждает высокое качество казахстанской продукции, но и открывает новые перспективы для развития международного сотрудничества в сельском хозяйстве.