Казахстан отменил сенсацию за 12 секунд до конца матча перед ЧМ-2024 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу в Астане провела второй товарищеский матч с национальной командой Таджикистана, который едва не закончился сенсацией, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Кака выставил следующий состав: Игита, Рашит, Оразов, Турсагулов, Дуглас — Сериков, Жеткирбаев, Кнауб, Абдуманапулы, Валиуллин, Есенаманов, Дарибай, Каирбай, Тарасенко, Бахтияров.

Хозяева давили с первых минут, создали ряд моментов, но пропустили, почти сразу отыгравшись благодаря удару Арнольда Кнауба, Азат Валиуллин вывел их вперед перед перерывом. На второй тайм в воротах вышел Канат Жеткирбаев, таджикистанцы активно прессинговали, сумев быстро выйти вперед, после этого Валиуллин оформил дубль, а за 12 секунд до конца отметился Дуглас — 4:3.

Отметим, что в первой игре казахстанцы разгромили соперника со счетом 3:0, 30 августа и 1 сентября им будет противостоять Иран. 15 сентября Казахстан стартует на чемпионате мира поединком против Испании.