Сборная Казахстана по футзалу обыграла команду Таджикистана в Астане

Сборная Казахстана по футзалу сыграла первый товарищеский матч перед чемпионатом мира в Узбекистане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В Астане соперниками подопечных Кака выступила национальная команда Таджикистана, которая занимает 55-е место мирового рейтинга.

Стартовый состав казахстанцев выглядел следующим образом: Игита, Кнауб, Иманалин, Турсагулов, Дуглас — Сериков, Жеткирбаев, Абдуманапулы, Валиуллин, Есенаманов, Рашит, Оразов, Дарибай, Досов, Торегазин.

Первый тайм остался за гостями, они опасно атаковали и отлично себя проявил Игита. На второй в воротах хозяев вышел Нарун Сериков и они пошли в атаку активнее, создали ряд моментов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов и Акжол Дарибай принесли им крупную победу — 3:0.

24 августа сборные Казахстана и Таджикистана проведут повторный матч.