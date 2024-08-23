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    20:53, 22 Август 2024 | GMT +6

    Сборная Казахстана по футзалу обыграла команду Таджикистана в Астане

    мини-футбол
    Фото: Sports.kz

    Сборная Казахстана по футзалу сыграла первый товарищеский матч перед чемпионатом мира в Узбекистане, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В Астане соперниками подопечных Кака выступила национальная команда Таджикистана, которая занимает 55-е место мирового рейтинга.

    Стартовый состав казахстанцев выглядел следующим образом: Игита, Кнауб, Иманалин, Турсагулов, Дуглас — Сериков, Жеткирбаев, Абдуманапулы, Валиуллин, Есенаманов, Рашит, Оразов, Дарибай, Досов, Торегазин.

    Первый тайм остался за гостями, они опасно атаковали и отлично себя проявил Игита. На второй в воротах хозяев вышел Нарун Сериков и они пошли в атаку активнее, создали ряд моментов, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов и Акжол Дарибай принесли им крупную победу — 3:0.

    24 августа сборные Казахстана и Таджикистана проведут повторный матч.

     

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Футзал Астана Таджикистан
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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