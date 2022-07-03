Казахстан отмечает Национальный день домбры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В первое воскресенье июля казахстанцы отмечают Национальный день домбры. В этом году праздник выпал на 3-е число, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Национальный день домбры был утвержден в 2018 году Указом Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева. Праздник был утвержден в целях дальнейшей консолидации общества вокруг идеи сохранения и возрождения национальной культуры и идентичности.

В прошлом году на концерте, посвященном Национальному дню домбры, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что этот праздник прославляет самобытное искусство нашего народа, имеющее глубокие исторические корни.

«Казах и домбра – неразлучные понятия. Домбра – священный инструмент, о котором с древности слагаются легенды. Нет казаха, не знающего происхождения кюя «Ақсақ құлан» («Хромой кулан»). Священная домбра всегда передавалась из поколения в поколение. Казахи считают этот музыкальный инструмент талисманом, запечатлевшим летопись веков. Говоря современным языком, это наш национальный бренд», – сказал Президент.

По его словам, величественные звуки двух струн хранят музыкальное наследие Великой степи и тайны наших предков. Наш народ через кюи передавал свои радости и печали, мечты и надежды. Глава государства подчеркнул, что нет казахов, которых не вдохновляли бы звуки домбры, а мелодия этого инструмента звучит везде, где живут наши соотечественники. И сегодня благородное наследие покоривших всю степь кюйши – это наше бесценное духовное достояние.

«Сарыарқа» Курмангазы, «Саржайлау» Таттимбета – вершины искусства кюя. «Аққу» Нургисы – уникальное произведение, его звуки проникли в кровь и плоть казахов. Сакральное наследие, которое оставили нам эти гении, сегодня стало достоянием всего человечества. Искусство кюя вошло в список культурного наследия ЮНЕСКО. Немало делается в Казахстане для популяризации домбры и продолжения традиций кюя», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

В прошлом году знаменательным событием стало открытие памятника Дине Нурпеисовой. Мероприятие на высоком уровне было приурочено ко Дню домбры.

В связи с введенными ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса в прошлом году многие мероприятия, приуроченные к этой дате, проводились в режиме онлайн. Однако в этом году казахстанцы отметят Национальный день домбры на большой площадке.

Сегодня, в 20:30 на площади Независимости, возле монумента «Қазақ елі», отметят Национальный день домбры. В этот же день в 18:00 столичная филармония приглашает на праздничный концерт ко Дню столицы.

Кроме того, 1 июля в преддверии Национального дня домбры молодежное крыло партии AMANAT организовало республиканскую акцию «Dombyra party». По всей стране свыше 2 тыс. 500 домбристов исполнили казахские кюи. В столице к акции присоединилось более 200 учеников Центра искусств «Алтын домбыра».

Подобную акцию вчера провели и в Павлодарской области. В преддверии праздника более 2 тыс. школьников одновременно исполнили кюй. В пришкольных лагерях Павлодара прошли познавательные встречи с приглашением күйші, әнші, жыршы, айтыскеров и фольклористов. В актовых залах школ были показаны фильмы о деятелях народного искусства. Организованы выставки поделок «Домбыра – халықтың рухани жүрегі».

В перинатальном центре Актау в тот же день прошла акция «Домбра дастан», в ходе которой родителям новорожденных подарили национальный инструмент.

Организаторы отметили, что домбра – это символ культуры казахов, она была не просто связана с музыкой, а служила источником получения и передачи информации, возвещала радостную весть. С ее помощью казахи рассказывали о достижениях своего рода, семьи, родного аула. Этот инструмент заслужил свой праздник. Он учрежден с целью консолидации казахстанского общества вокруг ценностей и созидательных идей культурного наследия.

В Акмолинской же области впервые к Национальному дню домбры около 1 тыс. домбристов единовременно исполнили кюи Курмангазы «Балбырауын» и «Сарыарка».