Казахстан отмечает День танкиста: как готовят экипажи к современному бою

Сегодня, 15 сентября, в Казахстане отмечают День танкиста — профессиональный праздник военнослужащих и ветеранов бронетанковых подразделений, передает Kazinform со ссылкой на Министерство обороны.

История этой даты восходит к 15 сентября 1942 года, когда молодые работники Чимкентской железной дороги передали фронту 46 танков Т-34 с надписью «Комсомольцы Казахстана». Средства на создание танковой колонны собирала молодежь со всей республики.

Фото: Минобороны РК

— Сегодня танки остаются одним из важных элементов общевойскового боя. Вместе с тем широкое применение беспилотных летательных аппаратов, высокоточного оружия и современных средств разведки изменило подходы к использованию бронетехники. Ее эффективность во многом зависит от взаимодействия с разведывательными, огневыми и маневренными средствами общевойсковой группировки, — рассказали в Минобороны.

Фото: Минобороны РК

Обслуживанием и капитальным ремонтом бронетехники Вооруженных сил Казахстана занимается АО «Семей Инжиниринг». Предприятие является единственным в Центральной Азии, которое проводит полный цикл ремонта всех видов бронетехники, используемой казахстанской армией.

— Особое внимание в Вооруженных силах уделяется подготовке танкистов. Слаженность действий экипажа, профессиональное управление боевой машиной и точность выполнения поставленных задач отрабатываются в ходе занятий, учений и военных маневров. Подготовку офицеров для танковых подразделений осуществляет Военный институт Сухопутных войск в Алматы. Младшие специалисты проходят обучение в учебном центре Гвардейского гарнизона, где получают необходимые профессиональные знания и практические навыки, — добавили в Минобороны.

Фото: Минобороны РК

В ведомстве подчеркнули, что подготовка современных танкистов основывается на опыте прошлых поколений и включает новые тактические подходы к применению бронетехники. Военнослужащие отрабатывают навыки стрельбы, управления боевыми машинами и взаимодействия в составе подразделений с учетом современных условий ведения боя.