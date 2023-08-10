АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 10 августа весь Казахстан отмечает День Абая Кунанбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Абай Кунанбайулы - казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель, общественный деятель, основоположник казахской письменной литературы и ее первый классик, реформатор культуры в духе сближения с европейской культурой на основе просвещенного ислама.

Абай родился в семье правителя рода тобыкты Кунанбая Оскенбаева 10 августа 1845 года у подножия Шынгыстау в Семипалататинской области.

Семья Абая была потомственно аристократической. Дед (Оскенбай) и прадед (Иргизбай) главенствовали в своем роду в качестве правителей и биев. Его мать Улжан и бабушка Зере были одаренными натурами. Именно с легкой руки матери данное отцом имя Ибрагим было заменено ласкательным Абай, что означает «осмотрительный, вдумчивый». Под этим именем он прожил всю свою жизнь и вошел в историю.

Абай с детства был очень любознательным ребенком.

Начатое в раннем детстве приобщение к устному творчеству народа и домашнее обучение у муллы было продолжено в медресе имама Ахмед-Ризы в Семее. Одновременно он учился в русской школе и к концу 5-летней учебы начал писать стихи.

С 13 лет Кунанбай стал приучать Абая к административной деятельности главы рода. Ему пришлось вникнуть в межродовые тяжбы, ссоры, интриги. Постепенно поэт испытал разочарование к административно-политической деятельности, что привело к тому, что в возрасте 28 лет Абай отошел от нее, целиком занявшись самообразованием. Но только к 40 годам он осознал свое призвание как поэта и гражданина, в частности, поставив под стихотворением «Лето» свое имя (ранее он приписывал свои сочинения другу Джантасову Кокпаю). Абаю оказалась близка поэзия Пушкина, Лермонтова, Гете и Байрона.

Он в своих переложениях их на казахский тонко передавал дух переводимых стихов и адаптировал к мироощущению соплеменников. Абай описывал в своих произведениях жизненные реалии и все, что он видел в окружающей его обстановке. Он видел прогрессивные пути изменения казахской жизни в открытии школ, в познании наук, в просвещении народа, в повышении его культуры. Ввёл в казахское стихосложение новые размеры, рифмы и стихотворные формы: восьмистишия и шестистишия. Абаем создано около 170 стихотворений и 56 переводов, написаны поэмы, «Слова назидания» («Қара сөздер»).

Абай был также композитором. Он создал около двух десятков мелодий, которые популярны в наши дни. Некоторые свои стихи Абай Кунанбаев переложил на музыку, а песня на его стихи «Көзімнің қарасы» («Ты зрачок глаз моих», перевод Марии Петровых) стала народной. Акын похоронен в селе Жидебай, у подножия Шынгыстау. В честь двух великих сыновей казахского народа, Абая и Шакарима, воздвигнут величественный комплекс - мавзолей, состоящий из двух минаретов, символизирующий любовь и уважение последующих поколений.

Произведения Абая переведены на 116 языков мира. Первые переводы стихотворений Абая на русский язык увидели свет еще в начале XX века. В последующие годы поэзия и «Слова назидания» неоднократно переводились и переиздавались. Большинство книг с произведениями Абая на разных языках мира вышли в 1995 году, когда на мировом уровне под эгидой ЮНЕСКО праздновалось 150-летие поэта. Тогда в Иране была издана книга «Произведения и мысли Абая», а в Пакистане – «Избранные стихи Абая Кунанбаева». Появление книги «Произведения и мысли Абая» на фарси явилось знаменательным событием в культурной жизни Ирана и Казахстана, так как до этого произведения Абая не публиковались в Иране.

В 2020 году, в год 175-летия Абая, его произведения были переведены и получили обновленный перевод на 10 языков: английский, арабский, китайский, испанский, итальянский, немецкий, русский, турецкий, французский, японский.

Ряд стихотворений, поэмы и все 45 «Слов назидания» Абая получили новый перевод на русский язык. Значительную часть стихотворений и три поэмы перевел известный русский поэт и переводчик Михаил Синельников. Перевод Абая на японский язык, например, осуществляется впервые. Для этого создана специальная группа из числа специалистов Казахстана и Японии.