Казахстан открыл постоянное представительство в ИКАО

Постоянное представительство РК в ИКАО открыто при участии министра транспорта РК Марата Карабаева, президента Совета ИКАО, генерального секретаря ИКАО и руководителей авиационных властей стран-членов ИКАО в Монреале. Казахстан стал первой страной в Центральной Азии с постоянным представительством в ИКАО. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

ИКАО — специализированное учреждение ООН, участниками которого являются 193 страны. Организация устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует её развитие с целью повышения безопасности и эффективности.

Представительство Казахстана в ИКАО позволит усилить сотрудничество с организацией в целях дальнейшего развития отрасли гражданской авиации и поддержания соответствующего уровня безопасности полетов на должном уровне.

С 25 по 28 августа министр транспорта Марат Карабаев участвует в 14-й Аэронавигационной конференции (AN-Conf/14) ИКАО в г. Монреаль. Конференция предоставила возможность для подробных технических обсуждений, которые, приведут к согласованию комплекса рекомендаций высокого уровня в области аэронавигации и безопасности полетов для всех 193 стран-членов ИКАО.

Марат Карабаев встретился с президентом Совета ИКАО Сальваторе Шаккитано и генеральным секретарем ИКАО Хуан Карлос Салазаром. В ходе встречи руководство ИКАО высоко оценило решение Казахстана открыть представительство в организации и выразило надежду на дальнейшее активное участие Казахстана по повышению уровня безопасности полетов и авиационной безопасности.

Фото: Министерство транспорта РК

По итогам встречи с руководством ИКАО было подписано Соглашение об оказании управленческих услуг. Целью соглашения является использование опыта и ресурсов ИКАО для оказания поддержки Казахстану и авиационным организациям в достижении своих целей, повышении эксплуатационных показателей и соблюдении международных авиационных стандартов. Подписание соглашения предоставит возможность ИКАО подготовить конкретные проектные предложения, отвечающие потребностям Казахстана, в том числе, генеральное планирование гражданской авиации и планирование аэропортов.