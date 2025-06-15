19:49, 14 Июнь 2025 | GMT +5
Казахстан остался без медали во второй день ЧМ по дзюдо в Будапеште
Казахстан остался без медали во второй день чемпионата мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
Напомним, 13 июня нашу сборную представлял только Гусман Кыргызбаев.
Проиграв в четвертьфинале, Гусман продолжил выступление через утешительный раунд. В случае успеха казахстанец поборолся бы за «бронзу».
Однако Кыргызбаев не смог выиграть у двукратного олимпийского чемпиона Хифуми Абе (Япония).
В активе нашей команда пока одна медаль. Днем ранее второе место заняла Абиба Абужакынова (до 48 кг).