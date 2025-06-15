РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:49, 14 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан остался без медали во второй день ЧМ по дзюдо в Будапеште

    Казахстан остался без медали во второй день чемпионата мира по дзюдо в Будапеште (Венгрия). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    дзюдо, Кыргызбаев
    Фото: Федерация дзюдо Казахстана

    Напомним, 13 июня нашу сборную представлял только Гусман Кыргызбаев.

    Проиграв в четвертьфинале, Гусман продолжил выступление через утешительный раунд. В случае успеха казахстанец поборолся бы за «бронзу».

    Однако Кыргызбаев не смог выиграть у двукратного олимпийского чемпиона Хифуми Абе (Япония).

    В активе нашей команда пока одна медаль. Днем ранее второе место заняла Абиба Абужакынова (до 48 кг).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Дзюдо Чемпион мира Венгрия
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Сейчас читают